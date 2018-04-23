Çocuklar İçin Festival Düzenlendi

Elazığ'da Türk Kızılayı Şubesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "3. Mavi Çocuk Festivali" düzenlendi.

Genç Kızılay Şubesi ve Gençlik Merkezi'nce Şehit Fethi Sekin Mesire Alanı'nda düzenlenen festivale katılan yüzlerce çocuk yarışmalar ve oyunlarla gönüllerince eğlendi.

Yemek ikramında bulunulan festivalde çocuklar 23 Nisan'ı halay çekerek kutladı.

Genç Kızılay İl Başkanı Mustafa Enes Daş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Etkinliğe katılan çocukların mutluluğundan duydukları memnuniyeti dile getiren Daş, "Bu etkinlikteki amacımız çocukları mutlu etmek. Beraber oyunlar oynadık, yedik, içtik ve halaylar çektik. Çocuklarla güzel vakit geçirdik. Çocukları elimizden geldiğince mutlu etmeye çalıştık." diye konuştu.

Bu festivali her yıl düzenlemek istediklerini belirten Daş, bu etkinliklerle çocuklara her açıdan katkı sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Festivale katılan çocuklardan 7 yaşındaki Sırma Bulut, çok mutlu bir gün geçirdiklerini söyledi.

"Burada oyunlar oynadık yemek yedik. Bütün çocukların gününü kutlarım. Burada değişik bilgiler öğrendik, eğlendik." diyen Bulut, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Muhammed Toprak Demir ise festivali çok beğendiklerini belirterek, "Oyunlar oynadık, güzel bir etkinlik oldu." ifadesini kullandı.

Demir, çocuklara bu tür festivallere katılmaları tavsiyesinde bulundu.