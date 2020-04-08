Çocuklar için eğitici aktivite önerileri
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Çocuklar için eğitici aktivite önerileri - Haberler
İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji, Güncel

Çocuklar için eğitici aktivite önerileri

İTÜ ETA Vakfı çatısı altında yer alan Doğa Koleji, evden eğitim döneminde öğrencilerin aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilmeleri için çeşitli oyunlar ve aktiviteler hazırlayarak velileriyle paylaşıyor.

08.04.2020 10:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:44
Çocuklar için eğitici aktivite önerileri

Okul öncesi ve ilkokul kademesindeki öğrenciler için hazırlanan bu renkli içeriklerle çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Doğa Koleji'nin Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Aparan Akın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime evden devam eden öğrenciler için eğitici aktivite önerilerinde bulundu. Evden çıkmadan kolay bulunabilecek malzemeleri kullanarak her gün için bir oyun geliştiren Akın, "Bu dönemde çocukların farklı davranışlarını gözlemleyebilirsiniz. Daha sinirli, hareketli ve zaman zaman sizi zorlayan davranışlar sergileyebilirler. Evden eğitim sürecini öğretici oyunlar ve aktivitelerle onlar için keyifli hale getirirsek çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayabilir, duygusal olarak rahatlamalarını sağlayabiliriz." dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Aparan Akın'ın çocuklar için hazırladığı her güne bir oyun tavsiyeleri şöyle:

Pazartesi

1. sınıf: Karton bir kutunun içine evden küçük objeler doldurun. Gözlerinizi kapatın ve kutunun içinden seçtiğiniz objeyi avucunuzun içinde saklayarak ne olduğunu bulmaya çalışın.

2. sınıf: İçi görünmeyen üç tane kupa ya da bardağa ihtiyacınız var. Bardakları ters çevirin. Bir tanesinin içine küçük bir eşya gizleyin, bardakları hızlıca hareket ettirerek, gizli eşyanın hangi bardağın altında olduğunu bulmaya çalışın.

3. sınıf: Kâğıt katlayarak uçak yapmayı öğrenin. Kâğıttan uçaklarınızı biraz renklendirin ve uçuşa hazırlayın. Kimin uçağının daha uzun süzüleceğini görmek için yarışma düzenleyin.

4. sınıf: Birlikte origami yapılan videoları izleyin ve kâğıttan kurbağa yapmayı öğrenin. Yaptığınız kurbağalarınızı yarıştırın.

Salı

1. sınıf: Sıcak soğuk oynayın. Aile üyelerinden biri odanın dışına çıksın ve odanın içerisinde saklanmış olan objeyi bulmaya çalışsın. Sakladığınız yere yaklaştıkça sıcak, uzaklaştıkça soğuk demeyi unutmayın.

2. sınıf: Birlikte gazete kâğıdını katlayarak gemici şapkası yapmayı öğrenin. Bir kaptan olsaydınız nereye gitmek isterdiniz anlatın.

3. sınıf: Nesi var, nesi yok oynayın. Aklınızdan bir hayvan tutun. Karşınızdaki kişi sorular sorarak o hayvanı tahmin etmeye çalışsın.

4. sınıf: Sessiz film oynayın. Aklınızdan bir film adı tutun ve konuşmadan karşınızdaki kişinin filmin adını bulması için anlatmaya çalışın.

Çarşamba

1. sınıf: Rüzgâr gülü yapın ve üfleyerek döndürün.

2. sınıf: Evet-hayır oynayın. Karşınızdaki kişiye "evet" ya da "hayır" dedirtmeye çalışın.

3. sınıf: Gözlerini kapatın ve farklı tatlar tattırıp ne olduğunu bulmasını isteyin.

4. sınıf: İsim-şehir oynayın. Sayfanın üst tarafına İSİM-ŞEHİR-BİTKİ-HAYVAN-EŞYA-SANATÇI-ÜLKE ve NOT yazın. Alfabeyi sayarken "Dur" denildiği anda çocuğunuz hangi harfte kaldıysa o harfle başlayan isim, şehir, bitki... bulmaya çalışır. İlk bitiren, "bitti" deyip 20'ye kadar sayar. 20 olduğunda herkes yazmayı bırakır. Bulunamayan yerlere 0 puan verilir. Eğer iki kişi aynı şeyi yazmışsa onlar 5 puan alır. Birbirinden farklı olanlara da 10 puan verilir. Son oyunda bütün puanlar toplanır.

Perşembe:

1. sınıf: Bir müzik açın, dans edin, müziği durdurunca durun ve başlayınca tekrar dans edin.

2. sınıf: Kelime türetme oynayın. Örneğin, "Ma" kelimesi ile başlayan (Masa, masal, mandal, mağaza, magazin...) kelimeler bulmaya çalışın. En uzun kelimeyi bulan bir sonraki türetilecek kelimeyi seçsin.

3. sınıf: Not kağıtlarına tanıdığınız kişilerin isimlerini yazın ve katlayarak bir kutuya atın. Sırayla kutudan kağıtları çekin. Çektiğiniz kâğıtta kimin ismi yazıyorsa onu taklit edin.

4. sınıf: Aile üyeleri evde kendilerini anlatan 3 eşya bulur. Herkes, getirdiği eşyaları görünür bir yere koyar. Ailedeki diğer kişiler neden o eşyaları seçmiş olabileceği ile ilgili tahminlerde bulunur.

Cuma:

1. sınıf: Seçtiğiniz sözcüklerin son harfleriyle başlayan yeni sözcükler türeterek kelime türetme oyunu oynayın.

2. sınıf: Kâğıda istediğiniz bir şeyi çizin. Kâğıdı, çizdiğiniz tarafı görünmeyecek şekilde katlayın ya da arkasını çevirin. Karşınızdaki kişi çizdiğiniz şeyle ilgili sorular sorarak ne çizildiğini bulmaya çalışsın.

3. sınıf: Türkiye haritasını birlikte inceleyin ve harita üzerinde yer alan şehirleri gösterin. İncelediğiniz şehre ait özellikleri konuşun. Aynı etkinliği dünya haritası üzerinde de yapabilirsiniz.

4. sınıf: Tüm aile bireyleri sırayla hayatlarında en mutlu oldukları günü konuşmadan beden diliyle anlatmaya çalışırlar. Diğer aile üyeleri ise hangi günü anlattığını tahmin etmeye çalışır.

Kaynak: Bültenler

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı Haberler
Hırsızlık koronavirüs dinlemiyor! Görevli doktorun motosikleti çalındı
Vaka ve ölüm oranları artacak mı? Cevabı Dolunay'da gizli! Haberler
Vaka ve ölüm oranları artacak mı? Cevabı Dolunay'da gizli!
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var Haberler
Binlerce insan sokağa bu maskeyle çıkıyor! Ama bilmedikleri bir şey var
İmamoğlu, La Casa de Papel'in oyuncusu Helsinki'nin cevabını beğendi Haberler
İmamoğlu, La Casa de Papel'in oyuncusu Helsinki'nin cevabını beğendi
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
'Karımla ilişkiye girdiler' diye 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
"Karımla ilişkiye girdiler" diye 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Koronavirüs salgınının geçici olarak durdurduğu savaş ve çatışmalar
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Son dakika: PKK, Diyarbakır'da odun toplamaya giden köylülere saldırdı: 5 vatandaşımız şehit düştü
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Ramazan'da camiler açık olacak mı? Diyanet Başkanı açıkladı
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Samsunlu aile, dışarı çıkamayan çocukları için terasa 'Evde Kal Türkiye' parkuru kurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Trump, ABD'nin DSÖ'ye sağladığı fonları askıya alacaklarını duyurdu
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
Türk Prof. Dr. Dereköy, koronavirüsün domuzdan bulaştığını iddia etti
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Korona hastasının uyanır uyanmaz yazdığı not, doktorları ağlattı
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Asya'da yeni salgın patlak verdi: 254 ölü
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
MetroPOLL anketinde dikkat çeken sonuç: Sadece iki parti barajı geçebiliyor
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Boris Johnson Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Simge Sağın Esra Balamir Levent Yamanel Recep Tayyip Erdoğan
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Polis Antalya Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Çocuklar için eğitici aktivite önerileri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 11:39:37. #1.14#
title