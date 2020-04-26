Çocuklar için düzenlenen online satranç turnuvası başladı Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çocuklar için düzenlenen online satranç turnuvası başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından çocuklar için düzenlenen online satranç turnuvası başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çocukların satrançtan uzak kalmamaları amacıyla gerçekleştirilen turnuvanın 10 yaş ve altı kategorisi maçları oynandı.

Turnuvada Yağız Kağan Erdoğmuş birinci, Yiğit Karaca ikinci, Yunus Emre Günebakan ise üçüncü oldu.

Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara, turnuvanın sponsoru Türkiye İş Bankası tarafından tablet, e-kitap okuyucu ve kitap seti verileceği belirtildi.

Kayıtların "www.kumbaradergisi.com" sitesi üzerinden yapılabildiği ve 13 Mayıs'a kadar devam edecek turnuvaya 9-14 yaş arası çocuklar katılabilecek.

Kaynak: AA