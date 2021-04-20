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Çocuklar için canlı yayın

Çocuklar için canlı yayın
Hürriyet - Haberler | Magazin

Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin sözcüsü Uraz Kaygılaroğlu, 23 Nisan akşamı saat 20.30'da Instagram hesabından canlı yayın yapacak.

Çocuk istismarıyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin sözcüsü Uraz Kaygılaroğlu, 23 Nisan akşamı saat 20.30'da Instagram hesabından canlı yayın yapacak.

Kampanyaya destek veren, aralarında Cem Yılmaz, Özge Özpirinçci, Edis, Ezgi Mola, Gupse Özay, Kerem Bürsin, Berrak Tüzünataç, Şebnem Bozoklu ve Demet Evgar'ın da olduğu çok sayıda ünlü isim de Kaygılaroğlu'nun yayınına konuk olacak. Ünlüler, UCİM Derneği'ne yardım sağlamak amacıyla bağış talebinde bulunacak.

Kaynak: Hürriyet

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