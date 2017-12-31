Çocuklar İçin 2017'ye Veda Partisi

Tekirdağ'da 2018'ye girmeye saatler kala çocuklar için '2017 veda' partisi düzenlendi.



Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürütmekte olan Çocuk Hakları Birimi, Süleymanpaşa Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde 0-13 yaş grubundaki çocuklara '2017'ye veda partisi' düzenledi. Çocukların aileleri ile birlikte katıldığı partiye Süleymanpaşa Belediyesi Başkanı Ekrem Eşkinat da katıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği partide çeşitli etkinikler yapıldı. Resim boyama, süs eşyaları yapma, hamur işi oyunlar, danslar ve üç boyutlu yazı yazma etkinliğinin yapıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.



Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, çocukların son derece mutlu olduğunu belirterek, "2017'nin en son gününün en son saatlerindeyiz. Yeni yıla çocuklarla birlikte giriyoruz. Yeni yıl yeni umut demek, yeni umutta çocuklar demek. O nedenle gelecek çocukların, biz de gelecek çocuklarla yeni yıla girmeyi uygun gördük. İçeride muhteşem bir kalabalık var. Çocuklarımız son derecede mutlu, onların mutlu olması, yüzlerinin gülmesi bizi de sonsuz mutlu ediyor. İçeride atölyeler, dersler, eğlenceler ama her şeyden önemlisi çocuklar bir bütün ve bir arada. Birbiriyle dayanışıyorlar, kaynaşıyorlar. Süleymanpaşa Belediyesinin Çocuk Kulübü işlevini 3'üncü yılın sonunda görüyorum ki son derece başarıyla götürüyor. Önümüzdeki günlerde daha da gelişeceğiz. Bizim çocuklarımız, bilime, teknolojiye, sanata yatkın mutlu çocuklar olarak gelişecekler" dedi.



Etkincilik, palyaçolar eşliğinde yapılan danslarla devam etti. - TEKİRDAĞ