Çocuklar hayvanat bahçesine akın etti
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Çocuklar hayvanat bahçesine akın etti

DENİZLİ'de sokağa çıkma izni verilen 0-14 yaş arası çocuklar, hayvanat bahçesine akın etti.

Çocuklar hayvanat bahçesine akın etti
20.05.2020 17:49 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:49

DENİZLİ'de sokağa çıkma izni verilen 0-14 yaş arası çocuklar, hayvanat bahçesine akın etti. Bir hafta sonra yeniden dışarı çıkmanın sevincini yaşayan çocuklar, hayvanları besleyip onlarla yakından ilgilendi.

Koronavirüs dolayısıyla uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 0-14 yaş arası çocuklar, bugün saat 11.00 - 15.00 saatleri arasında sokağa çıkış izni verildi. Denizli'de, bir hafta sonra yeniden dışarı çıkmanın sevincini yaşayan çocuklar parklara ve yeşil alanlara akın etti. Maske takıp parkların yolunu tutan çocuklar, dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Bazı çocuklar bisiklet kullandı, bazıları ise parklarda, bazıları da eğlence alanlarında oyunlar oynadı. Anne-babalar ise yeşil alanlarda oyun oynayan çocuklarına eşlik etti.Çocuklar, Çamlık Parkı içerisinde bulunan hayvanat bahçesine de yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle hayvanat bahçesinde dolaşan çocuklar, burada bulunan deve, keçi, tavus kuşu, kaz ve ördeklerle ilgilendi. Bazı çocuklar yanlarında getirdikleri yiyeceklerle hayvanları besledi.Hayvanat bahçesinde dolaşan 12 yaşındaki Elanaz Çankaya, dışarı çıktığı için mutluluğu olduğunu belirtip, "Uzun zamandır evde sıkılmıştık, bugün parka geldik. Hayvanları görmek bizim için iyi oldu. Keçileri beslemek çok güzeldi" dedi.

12 yaşındaki Eslem Deniz ise, geçtiğimiz hafta kendilerine verilen izinde arkadaşlarıyla bisiklet bindiğini bu hafta ise hayvanat bahçesinde dolaşarak vakit geçirdiğini söyledi. Hayvanat bahçesindeki keçileri yanında getirdiği krakerlerle besleyen 8 yaşındaki İlayda Nuraltan ise, 'Dışarıya çıkmak çok güzel. Ben keçilere krakerimden yediriyorum. Evde çok sıkılmıştım. Burada tavus kuşu, horoz ve tavşanlarla ilgilendim. En çok keçileri sevdim" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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