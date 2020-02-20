Çocuklar hayvan barınağını ziyaret etti
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Çocuklar hayvan barınağını ziyaret etti

Minik öğrenciler, Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı hayvan barınağını ziyaret etti.

20.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:31
Çocuklar hayvan barınağını ziyaret etti

Minik öğrenciler, Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı hayvan barınağını ziyaret etti.


Öğretmenlerin gözetiminde barınağa gelen Atatürk Ortaokulu ve Şeker İlkokulu öğrencileri, burada Hayvan Sağlık Merkezi yetkilileri tarafından bakımı yapılan hayvanlar hakkında bilgi edindi. Yetkililer kontrolünde hayvanların bulunduğu bölüme giren çocuklar, barınak görevlilerinin nezaretinde hayvanları besledi. Hayvan Sağlık Merkezi yetkililerince yapılan açıklamada, çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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