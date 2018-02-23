Çocuklar Hayallerini Yansıtıyor

Mardin'in Nusaybin İlçe Belediyesi çocuklarında hayallerini gerçekleştiriyor.

Nusaybin Belediyesine bağlı Gülşilav Kadın, Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde resim eğitimi alan küçük yaş grubundan 14 çocuğun eserleri sergilendi. "Her yaşta sanat" etkinliğiyle birlikte gerçekleştirilen sergiye gelen konuklar, çizilen resimlerin küçük yaş grubuna göre çok iyi olduğunu belirterek, çocukları tebrik etti. - MARDİN