Çocuklar hayallerindeki güvenilir evleri yardım kolilerine resmetti
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Çocuklar hayallerindeki güvenilir evleri yardım kolilerine resmetti

07.11.2020 11:33 | Son Güncelleme: 07.11.2020 11:38
Çocuklar hayallerindeki güvenilir evleri yardım kolilerine resmetti

İzmir'deki depremin ardından Türkiye'nin her bölgesinden afetzedelere ulaştırılmak üzere gönderilen yardım kolilerinin üzerinde özellikle çocukların çizdiği ev resimleri dikkat çekiyor.

İzmir'deki depremin ardından Türkiye'nin her bölgesinden afetzedelere ulaştırılmak üzere gönderilen yardım kolilerinin üzerinde özellikle çocukların çizdiği ev resimleri dikkat çekiyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen ve özellikle kent merkezinde yıkımlara neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye tek yürek oldu.

Ülke genelinden gelen yardımların toplandığı AFAD Koordinasyon Merkezinde görevli ve gönüllüler, açılan kolilerin içindeki malzemeyi dezenfekte ediyor, ayrıştırarak ihtiyaç olan bölgelere yönlendiriyor.

Koordineli ve titiz çalışmaların yürütüldüğü toplanma merkezinde açılan kolilerden ise duygusal mektuplar çıkıyor. Özellikle çocukların hazırladıkları koliler hem görevlileri hem de bu kolilerin ulaştığı afetzedeleri duygulandırıyor.

"Allah yardımcınız olsun"

Türk Kızılay aracılığı ile yollanan bir kolide 12 yaşındaki bir çocuğun mont gönderdiği, montun cebine de biriktirdiği 125 lirayı koyduğu ve üzerine "Allah yardımcınız olsun" notunu yazdığı görüldü.

Binlerce mektubun bulunduğu kolilerin bazılarında çocuk hikayelerinden oluşan kitapların her birinin üzerine birer çikolata yapıştırıldığı görüldü.

Yardım kolilerinin yüzeylerinde de çocukların minik elleriyle yaptığı resimler dikkat çekiyor. Koliler üzerine yapıştırılan resimlerde çocukların ev teması üzerinde durduğu gözleniyor.

Tek katlı veya 3 katlı yapılan ev resimlerinin önünde mutlu aileleri betimleyen çocukların, sürekli ev teması üzerine resim yapmaları koordinasyon merkezindeki AFAD görevlilerini duygulandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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