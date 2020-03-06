Çocuklar hayâllerindeki Bursa'yı çizdi

06.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:28

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Bir Hayaldir Bursa" resim yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi. Öğrencilerin hayallerindeki Bursa'yı yansıttığı 185 resim Konak Kültürevi'nde sergilendi.



Nilüfer Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gelecek nesillere sağlıklı ve yeşil bir şehir olarak devretmek için 23'üncüsünü düzenlediği "Bir Hayaldir Bursa" resim yarışması, bu yıl da ilgi gördü. Bu yıl yeşil doku, toprağın, doğanın ve suyun korunması temasıyla düzenlenen yarışmaya katılan öğrenciler, hayallerindeki "Yeşil Bursa"yı çizgilere yansıttı. Nilüfer'deki 21 ortaokuldan, 185 öğrencinin katıldığı "Bir Hayaldir Bursa" resim yarışmasında dereceye girenler, Konak Kültürevi'nde düzenlenen törende açıklandı. Törene, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.



Törende konuşan Başkan Turgay Erdem, Bursa'nın şiirlere, hikayelere, romanlara ilham olan bir kent olduğunu dile getirdi. Kendisinin de bir Bursa sevdalısı olduğunu belirten Başkan Erdem, "Bu resimler beni çocukluğuma götürdü. Gerçekten bir hayaldir Bursa. Ben Bursa'da doğdum ve büyüdüm. Üniversite yıllarım hariç tüm zamanım Bursa'da geçti. Hayal ederek geleceğe yönelik yaptığınız bu kompozisyonlar, bize bundan sonraki çalışmalarımızda umut verecektir" ifadelerini kullandı.



Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Muharrem Tüfekçi de, "Biz burada mutluluğun resmini yapabildik mi, bunu zaman gösterecek. Ama biz burada umudun resmi olarak bulunuyoruz. Bu umudun peyzajını oluşturan sevgili çocuklarla düşüncelerimiz Bursa temasında buluşuyor. Gelişen süreçte bizler şehirlere biraz ayıp ettik. Bu ayıplardan hatalardan en çok nasibi alan şehirlerden biri de Bursa idi" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucu dereceye giren isimler açıklandı. Dereceye girenlere ödülleri verildikten sonra davetliler sergiyi gezdi. - BURSA

Kaynak: İHA