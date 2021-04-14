Çocuklar hayal etti; Çağlayan Polis Karakolu yenilendi
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Çocuklar hayal etti; Çağlayan Polis Karakolu yenilendi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çocuklar hayal etti; Çağlayan Polis Karakolu yenilendi

İstanbul'da ilkokul öğrencileri 1 ay boyunca Kağıthane'de bulunan Çağlayan Polis Karakolu'nun bahçesini ve çevresini yeniledi.

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İstanbul'da ilkokul öğrencileri 1 ay boyunca Kağıthane'de bulunan Çağlayan Polis Karakolu'nun bahçesini ve çevresini yeniledi. 30 çocuğun hayallerinden esinlenerek yapılan proje kapsamında karakol boyandı, bahçesine çiçekler dikilerek, sokak hayvanları için yuva ve beslenme alanları oluşturuldu.

Kağıthane Belediyesi, 'Bir çocuğun gözünden karakol nasıl olur?' sorusundan yola çıkarak bu projeyi hayata geçirdi. Kağıthane'deki Ziyapaşa İlkokulu'ndan 30 öğrenci 1 ay boyunca Çağlayan Polis Karakolu'nun çehresini yeniledi. Hayallerindeki karakolu yapmak için polisler ve öğretmenleriyle çalışan öğrenciler, karakolun barikatlarını boyadı, bahçesine çiçekler dikti, sokak hayvanları için yuva ve beslenme alanları oluşturdu. Tüm bitki ve malzemeler belediye tarafından temin edilirken; ayrıca alanda altyapı ve üstyapı çalışmaları da tamamlandı.

 KOÇ: POLİSLER BİR ARADA YAŞAMAMIZIN TEMİNATI

Proje hayata geçtiği için mutlu olduğunu ve desteklediklerini söyleyen Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, "Çağlayan Polis Karakolu, Kağıthane'nin giriş kapısıdır. Hem burayı güzelleştirmek hem de bir arada yaşamamızın teminatı olan emniyet teşkilatımız, toplumda çocukları terbiye eden olarak gösteriliyor. Bu olumsuz algıyı gidermek güzel oldu. Çocuklar, karakolu nasıl görmek istiyorsa öyle yapıldı. Çocuklar, 1 ay süren projeyi sahiplendi. Onların farkındalığı artmış oldu. Kağıthane Belediyesi destek oldu, Milli Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezi'nden de destek aldık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Polis Haftası'nı kutluyorum, onlar bir arada yaşamamızın teminatıdır" dedi.

ÖZTEKİN: ÖRNEK BİR ÇALIŞMA OLDU

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise "Polis Haftası dolayısıyla emniyet teşkilatının haftasını kutluyorum. Çağlayan Polis Karakolu'nu Ziyapaşa İlkokulu'ndaki öğrenciler tasarladı. Belediye olarak projeye destek verdik. 'Çocukların gözünden karakol nasıl olur?' sorusundan yola çıktık. Çocuklar karakola geldiklerinde ilk söyledikleri sokak hayvanları ve onlar için beslenme alanının olmasıydı. Çiçeklendirmek istediler, yeşillik alanı oluşturduk. Zemin çalışmalarını yaptık. Karakollardaki barikatlar sarı olur ama çocuklar bunun açık ve normal mavi olmasını istedi, öyle tasarlandı. Proje için burası pilot karakol oldu. Eğer uygulama beğenilirse İstanbul'un genelindeki karakollarda gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ama örnek bir çalışma olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Çocuklar, karakolunun yeni halini giydikleri polis üniformalarıyla gezerek gördü.

BARAN: ÇOK EĞLENDİM  

Karakolu yenileyen çocuklardan 9 yaşındaki Elif Su Baran da "Kedi ve kuş evi yaptık. Sonra onları boyadık. Karakolunun bahçesine ağaçlar diktik. Bunları yaparken çok eğlendik, iyi hissettik. Karakolun son halini çok beğendik, güzel oldu" ifadelerini kullandı.

ÇOBAN: BÜYÜNCE POLİS OLMAK İSTİYORUM

7 yaşındaki Miray Sultan Çoban ise "Projeyi çok sevdim. Büyünce polis olmak istiyorum. Bugün üniformayı giyerek hayalimi gerçekleştirdim" dedi.

7 yaşındaki Ömer Taha Aycan da "Trafik polisi olmak istiyorum. Bu işi sevdim. Trafikte kişiler hızlı geçerse onları durdururum. Kimliğini isteyip, polis abilere veririm. Güzel bir karakol hayal etmiştim. Yaparken de eğlendim" diye konuştu.


Çocuklar hayal etti; Çağlayan Polis Karakolu yenilendi
Çocuklar hayal etti; Çağlayan Polis Karakolu yenilendi
Çocuklar hayal etti; Çağlayan Polis Karakolu yenilendi
Çocuklar hayal etti; Çağlayan Polis Karakolu yenilendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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