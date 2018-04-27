Çocuklar Hatıra Ormanı İçin Fidan Dikti

Alanya Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Alanya Ketenlik İlkokulu öğrencileri ve kardeş şehirlerden gelen misafir ekipler, Toslak'ta Hatıra Ormanı için fidan dikimi gerçekleştirdi.

Alanya Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında Toslak'ta Hatıra Ormanı Fidan dikimi gerçekleştirildi. Organizasyona Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, kardeş şehirlerden gelen misafir ekipler, Alanya Ketenlik İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

150 öğrencinin ve öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleşen etkinlikte fidan dikimi gerçekleştiren çocuklara, Alanya Uluslararası Çocuk Festivali hatırası olarak festival maskotu olan el yapımı tiril(sincap) anahtarlık hediye edildi.

Bu faaliyet ile hem festivalin somut bir çıktısı olması hem de çocukların Alanya'da dikili bir ağaçları olduğunu hep hatırlamaları sağlandı. - ANTALYA