Çocuklar Hatalı Sürücüleri "Kırmızı Düdükle" Uyaracak

Babaeski'de İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığınca başlatılan "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük Projesi" kapsamında hatalı sürücüleri uyarmak için çocuklara, kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtıldı.

Kurban Bayramı'nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla başlatılan proje çerçevesinde Babaeski Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Gazikemal Mahallesi İstanbul Caddesi'nde durdurdukları araçtakilere proje hakkında bilgi verdi.

Araç içerisindeki çocuklara sürücünün trafik kuralı ihlali yapması halinde kullanmaları için kımızı renkli düdük ile tişört, şapka ve broşür dağıtıldı.

Ekipler, sürücülere trafik kuralları, hız yapmamaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu.