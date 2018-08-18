Çocuklar Hatalı Sürücüleri "Kırmızı Düdükle" Uyaracak

Kurban Bayramı'nda olası trafik kazalarının önüne geçebilmek için İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen "kırmızı düdük" uygulaması kapsamında Havza ilçesinde araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliğine bağlı ekiplerce D 795-02 Karayolu Üniversite Mahallesi mevkisinde uygulama yapıldı.

Uygulamada Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarını azaltmak için başlatılan "kırmızı düdük" projesi kapsamında araçlarda bulunan çocuklara, ebeveynlerin kural ihlali yapması durumunda kırmızı düdük çalması söylendi.

Uygulama kapsamında araçlarda bulunan çocuklara üzerinde yapmaları gerekenlerin ve trafik andı bulunan broşürler de verildi.

Ayrıca çocuklara kırmızı düdük logolu tişört ile kırmızı düdük hediye edildi.

Sürücü Ziya Polat, uygulama sayesinde çocukların da trafik kurallarını öğrenebileceklerini belirterek, "Anlayabilen için güzel bir uygulama. Çocukların beni uyarması beni mutlu eder. Trafik kurallarını öğrenmiş olurlar. Güzel bir uygulama." diye konuştu.

Havza Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amiri Başpolis Mücahit Keskinkılıç ise, uygulama ile çocukların aileleri üzerindeki etkisini kullanıp trafikte en az şekilde hata yapmalarını sağlamak olduğunu anlatarak, "Bu vesileyle toplumda trafik kültürü ve bilinci oluşturmak, meydana getirmek. Trafik kazalarını en aza indirmek, mümkünse hiç olmamasını sağlamak." ifadelerini kullandı.