Çocuklar Hatalı Sürücüleri "Kırmızı Düdükle" Uyaracak - Trabzon

Trabzon'da Kurban Bayramı öncesi İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından başlatılan "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi kapsamında çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve broşür dağıtıldı.

Yomra İlçesi polis uygulama noktasındaki trafik polislerini Trabzon Valisi Yücel Yavuz, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Şen, Yomra İlçe Kaymakamı Hasan Balcı, trafik denetimleri sırasında Vali Yavuz ve beraberindekiler durdurdukları araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka dağıtılırken, ailelere proje hakkında bilgi verdi.

Vali Yavuz, burada yaptığı açıklamada, aşırı hız, cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, kırmızı ışıkta geçme gibi kural ihlali yapan sürücülere, çocukları üzerinden baskı oluşturarak vatandaşların güvenli bir yolculuk yapmalarının hedeflendiğini söyledi.

Bayram öncesi 81 ilde "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesinin başladığını anımsatan Vali Yavuz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bayram tatili 9 güne çıktı. Hem yaz dönemi hemde tatilin uzamasıyla birlikte ülkemizde trafik sirkülasyonu başladı. Trafik güvenliği her şeyden önce geliyor. İçişleri Bakanımızın talimatıyla değişik bir projeye imza atıyoruz. Anlamlı bir proje oldu. Çocuklarımızın bu konuya duyarlılığını artırmak, eğitilmesini sağlamak hem de farkındalık oluşturmak anlamında sosyal medya ve kamuoyunda bilgilendirip, projenin tanıtımını yapıyoruz."

Vali Yavuz, projenin uygulanmaya başlandığı andan itibaren herhangi bir sorun olmadığını ifade ederek, "Trabzon genelinde hem doğudan batıya, hem de batıdan doğuya gidiş ve gelişlerde gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımız trafik kurallarına uyuyor. Şu ana kadar proje de çok başarılı geçiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar."dedi.