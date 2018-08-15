Çocuklar Hatalı Sürücüleri Kırmızı Düdükle Uyaracak

Mardin'de, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında çocuklar kırmızı düdük çalarak sürücüleri uyaracak.



Proje kapsamında Mardin-Diyarbakır ve Artuklu-Midyat karayolunda yapılan uygulamada, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cihan Karabıçak, Trafik Şube Müdürü Murat Bağdemoğlu, Komiser Yardımcısı Zeynep Yıldız ve trafik polisleri çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtarak, trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Karabıçak, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla trafik kazalarının azaltılması için "Bu Bayram Ben de Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" projesi başlatıldığını, bu kapsamda çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıttıklarını söyledi.

"Trafikte ulaşabildiğimiz bütün çocukları bu bayram trafik polisi yapıyoruz." diyen Karabıçak, çocukların aracı kullanan aile bireylerini, hata yaptığında uyaracaklarını kaydetti.



Kurban Bayramı'nda vatandaşların rahat seyahat edebilmeleri amacıyla bir dizi önlem aldıklarını da vurgulayan Karabıçak "Bayram süresince trafik kazalarının en asgari seviyede olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bunun için uygulamalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.



12 yaşındaki Serhat Gürdoğan da olası bir durumda hatalı sürücüleri kırmızı düdük çalarak uyaracağını belirterek, "Ben artık trafik polisi oldum. Hatalı sürücülere kırmızı düdük çalacağız." dedi.

Sürücülerden İsmail Erken de bu uygulama kapsamında çocuklara trafik bilincinin de aşılandığını kaydederek, proje için emniyet yetkililerine teşekkür etti.