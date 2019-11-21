Çocuklar haklarını karikatür ile duyurdu

21.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:18

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde açılışı gerçekleştirilen sergiye Eskişehirliler de büyük ilgi gösterdi.

Çocuk hakları konusunda düzenlediği atölyeler ve eğitimler ile önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılından bugüne düzenlediği karikatür atölyesine devam ediyor. Atölye kapsamında geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da atölyelere katılan çocukların eserleri bir sergide toplandı. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Espark'ta düzenlenen sergi açılışına atölyeden faydalanan 30 çocuk, aileleri ile birlikte katıldı. Karikatürist Atilla Yakşi'den aldıkları çizim teknikleri eğitimiyle 30 çocuğun çizimlerinin bulunduğu serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, çocukların büyük emeklerle haklarını kağıda döktüklerini ifade etti. Ünlüce "Şehir Çocuktur ilkesiyle çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlediğimiz birçok hizmetimiz bulunuyor. Onların eğitimlerine destek olmak, sosyalleşmelerini sağlamak, okul dışındaki zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak bizim görevimiz. Karikatür de Sayın Hocamızın en sevdiği sanat dallarından biri. Kendisi çocuk yaşta başladığı karikatür ile Eskişehirli tüm çocukların erken yaşta tanışması için Çocuk Hakları Birimimizin böyle bir atölye kurmasını istemişti. 3 dönemdir de çocuklar aldıkları eğitimlerin sonunda eserlerini bu şekilde sergiler ile bizlerle paylaşıyorlar. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, tam 30 yıl önce 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul etti. Bizler de 30. yılında 30 çocuğumuzun eserlerini böyle bir sergide bir araya getirmek istedik. Ben hem çocuklarımızı hem karikatürist Atilla Bey'i kutlamak istiyorum. Karikatür sanatı sayesinde hem haklarını öğreniyorlar hem de el becerilerini geliştiriyorlar" dedi. Açılış sonrası Ayşe Ünlüce sergiyi çocuklar ile birlikte gezerken, alışveriş merkezine gelen Eskişehirliler de sergiye büyük ilgi gösterdi.

Sergi 24 Kasım tarihine kadar Espark Alışveriş Merkezi'nin giriş katında Eskişehirlilerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: Bültenler