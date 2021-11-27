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ÇOCUKLAR HACİVAT VE KARAGÖZ İLE EĞLENDİ

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ÇOCUKLAR HACİVAT VE KARAGÖZ İLE EĞLENDİ

ÇOCUKLAR HACİVAT VE KARAGÖZ İLE EĞLENDİYalova Belediyesi tarafından her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen çocuk etkinlikleri "Hacivat ve Karagöz" gölge oyunuyla devam etti.

ÇOCUKLAR HACİVAT VE KARAGÖZ İLE EĞLENDİ

Yalova Belediyesi tarafından her hafta Cumartesi günü gerçekleştirilen çocuk etkinlikleri "Hacivat ve Karagöz" gölge oyunuyla devam etti. 27 Kasım Cumartesi günü Yalova Belediyesi Sabahattin Engin-Mesude Engin Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi'nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar neşeli dakikalar geçirdi. Çocuklara özel olarak hazırlanan gölge oyununu ücretsiz olarak yaşları 4 ile 10 arası çocuklar izledi. İki seans olarak 13. 00 ile 15. 00 de gerçekleşen gölge oyununa zaman zaman çocuklarda oyuna ortak oldu.

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