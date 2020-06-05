Çocuklar güzel havanın tadını çıkardı - Marmaris - MUĞLA Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, 6 saatlik serbestlikte parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, 6 saatlik serbestlikte parklarda güneşli havanın tadını çıkardı.

Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları doldurdu. Park ve yeşil alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oynayan çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Bazı çocukların da aileleriyle sahillerde keyifli zaman geçirdikleri görüldü.

Marmaris'in İçmeler, Uzunyalı ve Marmaris Belediyesi Halk Plajı'nda çocuklar kumla oynadı, zaman zaman denize girdi. Çocuklar parkların yanı sıra bisiklet sürmenin keyfini yaşadı. Sahil boyunca yürüyüş yollarında çocuklu ailelerin yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

Kaynak: AA