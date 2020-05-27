Çocuklar güneşli havada gönüllerince eğlendi Plajda vakit geçiren çocuklar Aileleri ile sahilde yürüyüş yapan çocuklar Aileler ile röportaj Bazı çocukların denize girmesi MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuklar, verilen özel izinle sokakları şenlendirdi.

Plajda vakit geçiren çocuklar Aileleri ile sahilde yürüyüş yapan çocuklar Aileler ile röportaj Bazı çocukların denize girmesi MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuklar, verilen özel izinle sokakları şenlendirdi. Sahil kenarlarında, parklarda ve sokaklarda güzel havanın keyfini çıkaran çocuklar oyunlar oynadı. Kaynak: AA