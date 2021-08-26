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ÇOCUKLAR GÜLDÜ KARESİ GÜLDÜ

ÇOCUKLAR GÜLDÜ KARESİ GÜLDÜ
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ÇOCUKLAR GÜLDÜ KARESİ GÜLDÜ Karesi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilçedeki çocukları Çirkin Ördek Yavrusu adlı müzikli tiyatro oyunu ile buluşturdu.

ÇOCUKLAR GÜLDÜ KARESİ GÜLDÜ

Karesi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilçedeki çocukları Çirkin Ördek Yavrusu adlı müzikli tiyatro oyunu ile buluşturdu. 3 gün farklı mahallelerde gösterilecek olan oyunun ilki Adnan Menderes Mahallesi'nde Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın da katılımıyla sahne aldı.

Karesi Belediyesi kültürel ve sosyal faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Çirkin Ördek Yavrusu adlı müzikal tiyatro oyunun ilk gösterimi Adnan Menderes Mahallesi Kapalı Pazaryerinde yapıldı. Gösteriye Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'da katıldı. Oyun öncesi Mahalle Muhtarı Esra Kurşun, mahalle çocukları adına Başkan Orkan'a teşekkür etti.

Daha sonra bir konuşma yapan Başkan Orkan, tiyatro gösterisinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında organize ettiklerini söyledi. 2 hafta sonra okullarında açılacağını söyleyen Başkan Orkan, "Allah nasip ederse pandemi dönemini bitirelim ki okullarımız yüz yüze eğitim ile canlılığı yeniden kazansın. 30 Ağustos Bayramınız kutlu olsun ve yeni eğitim döneminiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Farklılıklara saygıyı anlatan, hem eğlendirici hem de öğretici oyun büyük ilgi gördü. Çocukların ilgiyle izlediği ve kahkahalara boğulduğu oyun bugün (26 Ağustos Perşembe) saat 20. 00'da Karesi Park Spor Toto Tesislerinde, 27 Ağustos Cuma günü ise Karesi Millet Bahçesi'nde sahne alacak.

Kaynak: Habermetre

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