Çocuklar gönüllerince eğlendiler
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Çocuklar gönüllerince eğlendiler

Çocuklar gönüllerince eğlendiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk evlerinde kalan çocuklara Akçakoca'da deniz sefası yaptırılırken, çocuklar uzun bir aranın ardından denizle buluştukları için mutlu oldu.

Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çocuk evlerinde kalan çocuklara Akçakoca'da deniz sefası yaptırılırken, çocuklar uzun bir aranın ardından denizle buluştukları için mutlu oldu.

Düzce Çocuk Evleri sitesinde kalan çocuklara yönelik sosyal faaliyet etkinlikleri devam ediyor. Daha önce çeşitli etkinliklerde yer alan çocuklar korona virüs nedeni ile uzun bir süredir şehir içine tıkanmıştı. Çocuk Evleri sitesi yöneticileri normalleşmenin başlaması ile birlikte etkinliklere de hız kattı. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün katkıları ile çocuklar Akçakoca'ya getirilerek deniz sefası yaptı. Uzun bir aranın ardından denizle buluşan çocuklar ise mutlu oldu. - DÜZCE

Çocuklar gönüllerince eğlendiler
Çocuklar gönüllerince eğlendiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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