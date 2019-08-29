29.08.2019 16:13

Çocuklar göle dönen sokakta böyle yüzdü

Şanlıurfa'da tahliye suları çocukların serinleme mekanı oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde taban suyunun yükselmesi nedeniyle birçok mahalleyi su bastı. Sıcaktan bunalan çocuklar durumu eğlenceye çevirerek, temiz olmayan birikinti sularda serinledi.

Güneydoğu Anadolu Projesi ile Suruç Ovası geçtiğimiz yıllarda suya kavuşmuş ve binlerce arazide sulu tarıma geçilmişti. Bu kapsamda sulamanın yapıldığı arazilerde taban suyunun yükselmesi nedeniyle birçok kırsal mahalleyi su bastı. Taban suyunun yükselmesi nedeniyle sokak ve caddelerin sıcak havada, su altında kaldığı görüldü. Su basan kırsal Uludüz Mahallesi'nde yolda biriken tahliye suları çocukların eğlencesi oldu. Temiz olmadığı görülen suya, sıcaktan bunalan çocuklar girerek serinledi.

Mahalle sakini vatandaşlar, duruma çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: İHA