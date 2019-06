Tokat'ta, "Çocuklar, Gençler! On Beşliler Atalarının İzindeler" Projesi kapsamında 74 öğrenci, İstanbul, Çanakkale ve Bursa'ya götürüldü.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çocuklar, Gençler! On Beşliler Atalarının İzindeler" Projesi kapsamında 74 öğrenci için gezi düzenledi.

Öğrenciler, 104 sene önce Tokat'tan vatan müdafaası için henüz 15 yaşında ayrılıp, tarihe isimlerini şeref ve onurla "on beşliler" olarak yazdıran atalarının Çanakkale'de fedakar ve korkusuzca verdikleri mücadeleyi yerinde görme imkanı buldu.

