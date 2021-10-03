Çöp toplayıcı çocukları gece yarısı iş yerini yumurta yağmuruna tuttu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde önceki gece saatlerinde bir grup çöp toplayıcı çocuğun iş yerine yumurta attıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay önceki gece Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Çöp toplayıcısı çocuklar çöpten buldukları yumurtaları, yol üzerinde bulunan bir giyim mağazası tabelasına fırlattı. Sabah mağazasını açan işletme sahibi Barış Gültekin, yumurta kabuklarını görünce neye uğradığını şaşırdı. Gültekin kamera kayıtlarını izleyince çöp toplayıcı çocukların gece saatinde olayı gerçekleştirdiğini gördü. Gültekin çocukların dışarıda geç saatlere kadar kalmasının büyük bir sorun olduğunu ve istismara açık alanlarda dolaştıklarını kaydederek yetkililerin çocuklarla ilgili çalışma başlatmasını istedi. Gültekin, "Sabah iş yerimi açtıktan sonra sağda solda ve tabelamda yumurta kırıkları gördüm. Temizledim daha sonra kamera kayıtlarını izlediğim zaman, gece saat 01.00 civarı, çocukların çöpten bulduğu yumurtaları iş yerime attıklarını gördüm. İzlerken şaşırdım, 7-8 yaşlarında küçük çocukların o saate dışarda olmaları kötü, dileniyorlar ya da sokaktan bir şeyler topluyorlar, bunların aileleri meslek haline getirmiş. Çocukları çalıştırıyorlar, maalesef görevi olan insanlarda görevini tam olarak yapmıyor, devlet büyüklerimizden, valimizden buna bir çare getirmesini istiyoruz. Devletimizin yeterince yurtları ve bunların sığınacakları yerleri var. Kız ve erkek çocuklar sürekli dışarda insanları yüreği acıyor ama bunlar maalesef bu şekilde yaşıyor. İstismara açık bir halde her türlü insan var bu sokakta" dedi.