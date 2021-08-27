Çocuklar Gaziler ile Buluştu
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Çocuklar Gaziler ile Buluştu

Çocuklar Gaziler ile Buluştu
Habermetre - Haberler | Toplum

Çocuklar Gaziler ile BuluştuÇankırı'da çocuklar, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 950. ve Büyük Taarruzun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gazileri ziyaret etti.

Çocuklar Gaziler ile Buluştu

Çankırı'da çocuklar, Malazgirt Meydan Muharebesi'nin 950. ve Büyük Taarruzun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gazileri ziyaret etti. Çocuklar, gazi dedelerinin anlattıkları anıları heyecan ile dinledi. Ziyaretlerde Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan, T. C. Devleti Kurucu Lideri Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Anadolu'yu vatan yapan tüm gazi ve şehitlere dualar edildi.

Çankırı Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, Kuşaklararası Kültürel Köprü Projesi kapsamında Çankırılı gazilerin evlerine konuk oldu. Türk bayrağı, kendi elleri ile yaptıkları tespihler ve yaptıkları saksılara diktikleri çiçekler ile ziyarete giden çocuklar, 94 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Kurt'u ve 68 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Mustafa Sarıkaya'yı ziyaret etti. Savaştıkları dönemden bahseden gazilerin öğüdü de vatan üzerine oldu. Çankırılı Kore ve Kıbrıs Gazileri, çocuklara hangi koşulda olurlarsa olsunlar vatanlarına sahip çıkmalarını ve bunu da en güzel çalışarak yapabileceklerini söyledi.

Habere ait diğer görseller: Haber tarihi: 2021-08-27 Son eklenen 10 haber: Çankırı Belediyesinden 30 Ağustos İçin Zafer Konseri Çocuklar Bulduğu Parayı Zabıtaya Teslim Etti Çankırı Belediyesi Genç Dostu Şehirler Etkinliğine KatıldıYardım Tırı Komşu İçin Yola Çıktı Atatürk'ün Çankırı'ya Gelişi ve Şapka İnkılabının 96. Yıl Dönümü Tören ile KutlandıÇankırı Belediyesi Eğlenceyi Parka Taşıdı ÇANKIRI BELEDİYESİNDEN HAFTANIN ÖZETİ Cüzdanı Bulununca Çok Mutlu Oldu Çocuklar Koca Çınarlara Hal Hatır Sormaya Devam EdiyorBaşkan Esen Çalışmaları Markaja Aldı

Kaynak: Habermetre

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