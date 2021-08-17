Çocuklar Galatasaray'ın futbol mabedini ziyaret etti
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Çocuklar Galatasaray'ın futbol mabedini ziyaret etti

Çocuklar Galatasaray'ın futbol mabedini ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Maltepeli çocuklar İstanbul'un 3 güzide kulübünü tek tek ziyaret etmeye başladı.

Türk sporuna damgasını vuran Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın müzelerini gezecek olan miniklerin ilk ziyareti sarı kırmızılı ekip oldu. Maltepe Belediyesi, çocuklar için "Üç Büyükler" diye anılan Türkiye'nin en köklü üç spor kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray spor kulüplerine ziyaret turu düzenlemeye başladı.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nce düzenlenen gezi programının birincisinde Maltepeli çocuklar Galatasaray Spor Kulübü'nün,İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Türk Telekom Arena stadyumunu ve müzesini ziyaret etti.

HAZİNE DAİRESİNİ GEZDİLER

8-14 yaş grubundan 60 çocuk, C90 görüş açısına sahip,Türkiye'nin ikinci en yüksek seyirci kapasiteli stadyumunun içinde stat turugerçekleştirdi. Ali Sami Yen'in 1915 yılında kurduğu Galatasaray Müzesi'ninarşivinden derlenmiş kalıcı sergiyi barındıran Hazine Dairesi'ni gezerek sinevizyon gösterisini izlediler. Çocuklar, Galatasaray'ın 1905'ten günümüzeyakaladığı ulusal ve uluslararası başarılarını, kazanılan madalyaları,kupaları, 1999-2000 yılında kazandığı Avrupa Kupası'nı, unutulmaz futbolcuların formalarını yakından görme fırsatını yakaladı. Bir sonraki programda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ziyaret gerçekleşecek. Programa katılmak için 0216 305 73 62 numaralı telefondan Spor İşleri Müdürlüğü'nden ve 0538 051 29 27 numaralı Whatsapp danışma numarasından detaylı bilgi alınabilir.

Kaynak: Bültenler

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