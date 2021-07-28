ÇOCUKLAR FUTBOLU YAZ SPOR OKULLARINDA ÖĞRENİYOR 28 Temmuz 2021, 12: 50
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ÇOCUKLAR FUTBOLU YAZ SPOR OKULLARINDA ÖĞRENİYOR 28 Temmuz 2021, 12: 50

ÇOCUKLAR FUTBOLU YAZ SPOR OKULLARINDA ÖĞRENİYOR 28 Temmuz 2021, 12: 50
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Bozüyük'te çocuklar futbolu, Belediyemiz Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen ücretsiz futbol kurslarında öğreniyor.

Bozüyük'te çocuklar futbolu, Belediyemiz Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen ücretsiz futbol kurslarında öğreniyor.

Çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 6-8 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen futbol kursunda eğitimler uzman antrenörler tarafından veriliyor. Dersler Kapalı Spor Salonu önündeki çim saha ve ilçe stadyumunda, haftanın 7 günü ve farklı yaş gruplarında devam ediyor. Kurslarda futbolu eğlenerek öğrenen minikler ayrıca ekip ruhunu, sporcu disiplinini, strateji ve kuralları öğreniyor.

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Bozüyük'te çocuklar futbolu, Belediyemiz Yaz Spor Okulları kapsamında düzenlenen ücretsiz futbol kurslarında öğreniyor.

Çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 6-8 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen futbol kursunda eğitimler uzman antrenörler tarafından veriliyor. Dersler Kapalı Spor Salonu önündeki çim saha ve ilçe stadyumunda, haftanın 7 günü ve farklı yaş gruplarında devam ediyor. Kurslarda futbolu eğlenerek öğrenen minikler ayrıca ekip ruhunu, sporcu disiplinini, strateji ve kuralları öğreniyor.

Kaynak: Habermetre

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ÇOCUKLAR FUTBOLU YAZ SPOR OKULLARINDA ÖĞRENİYOR 28 Temmuz 2021, 12: 50 - Haberler
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