Çocuklar Fırıntaş'ta Ekmek Yapımını Öğrendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş AŞ'yi ziyaret eden binlerce çocuk, burada ekmek yapımını öğrendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl hizmete giren ve ekşi maya ile ekmek üretimi yapan Fırıntaş, aradan geçen sürede binlerce ziyaretçiyi de ağırladı.



Düzenlenen gezi programlarıyla Fırıntaş'ı ziyaret eden çoğunluğu ilkokul öğrencisi 3 bin 20 ziyaretçi, ekmeğin üretim aşamalarını adım adım öğrendi.