Çocuklar fındık değil bilgi topluyor

28.08.2019 12:50

Güneydoğu'daki illerden fındık toplamak için Düzce'ye gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, geliştirilen proje sayesinde eğitim almanın yanı sıra sportif ve sosyal faaliyetlerle birbirleriyle kaynaşıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Uluslararası C¸alıs¸ma O¨rgu¨tu¨ (ILO), Çilimli Kaymakamlıgˆı ile Hayata Destek Dernegˆi iş birliğiyle yu¨ru¨tu¨len "Mevsimlik Fındık Tarımında C¸ocuk I·s¸c¸iligˆinin Sonlandırılması Projesi" 6'ncı yılına girdi.

İlk yılında 30 çocuğun katıldığı proje, bu yıl Çilimli'de 3-15 yaş aralığındaki 271 çocuğa ulaştı.

Anne ve babaları bahçede fındık toplarken okuma yazma, ikili ilişkilerde konuşma becerisi, öz güven, kişisel bakım, çevre temizliği gibi konularda eğitim gören çocuklar, geleneksel oyunların yanı sıra bilgisayar, futbol ve basketbol oynayarak keyifli vakit geçiriyor.

"Çocukların memleketlerine güzel hatıralarla dönmesi için çaba harcıyoruz"

Proje sorumlusu Çilimli Anaokulu Müdürü Nuray Eran Türedi, projeyi uygulamaya bas¸ladıkları ilk yıllarda okula gelecek o¨gˆrencilerin tespitinde zorlandıklarını söyledi.

Proje başlangıcında birtakım iletis¸im sıkıntıları yas¸adıklarını, aileleri ikna etmeye çalıştıklarını anlatan Türedi, yıldan yıla projenin aileler tarafından da benimsediğini kaydetti.

Nuray Eran Türedi, çocukların yanı sıra aileler için de eğitim seminerleri düzenlediklerini dile getirerek, "Gönüllü öğretmenler, Çilimli ilçesine gelen mevsimlik işçi ailelerinin çocuklarına eğitim vermeye başladı. 2013'te 43 o¨gˆrenciyle bas¸ladıgˆımız projede bu yıl 271 o¨gˆrenciye ulas¸tık. Amacımız, c¸ocuklarımıza sadece egˆitim vermek degˆil aynı zamanda sportif ve sosyal faaliyetlerle kaynas¸malarını sagˆlamak." dedi.

Çocukların projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten Türedi, "Çocuklarımızla uc¸urtma, yu¨z boyama, ip atlama, takım c¸alıs¸maları, futbol mac¸ı, badminton gibi faaliyetler yaparak, buradan memleketlerine gu¨zel hatıralarla dönmeleri için c¸aba harcıyoruz. Amacımız çocuklarımızı tarlada çalıştırmamak ve bunun yanında eğitimlerini sağlamak." diye konuştu.

Projeye uluslararası ödül

Nuray Eran Türedi, projenin çocukların geleceğe hazırlanması açısından da önem taşıdığına işaret ederek, şunları söyledi:

"2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Yavuz Erişen hocamızla yaptığımız akademik çalışma neticesinde UNESCO-OMEP (Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Örgütü) Onur Ödülü, Uluslararası Çocuğa Değer Katanlar Konferansı'nda 'Yılın Sosyal Sorumluluk Kategorisi'nde ise Türkiye çapında birincilik ödülü aldık. Burada verdiğimiz emeğin karşılığını hem ödül olarak hem de çocuklarımızın güler yüzünü görünce alıyoruz. Onlara kattığımız iyi şeyler olduğunu düşünüyoruz."

Kaynak: AA