Çocuklar, enerji verimliliğini trafolara yansıttı
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Çocuklar, enerji verimliliğini trafolara yansıttı

Çocuklar, enerji verimliliğini trafolara yansıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

UEDAŞ ve Bursa Kent Konseyi, 'Trafolar Konuşuyor' sosyal sorumluluk projesinde buluştu.

UEDAŞ ve Bursa Kent Konseyi, 'Trafolar Konuşuyor' sosyal sorumluluk projesinde buluştu. Başrolde Çocuk ve Engelli meclisindeki gençlerin olduğu çalışmada trafoya 'enerji verimliliği ve tasarrufu' resmedildi. Gönüllerinden geldiğince boyayan çocuklar, renkli görüntüler ortaya koydu.

UEDAŞ'ın 2017 yılında hayata geçirdiği Trafolar Konuşuyor, bu kez enerji verimliliği ve tasarrufu için farkındalık oluşturdu. Bursa Kent Konseyi ile işbirliği sağlanan projede Çocuk ve Engelli meclisi üyesi gençler, enerji verimliliğini anlatan mesajları trafoya resmetti. Çocukların bazen boya fırçası bazen de elleriyle yaptığı boyama, renkli görüntülere sahne oldu. Proje paydaşlarından UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, "Trafolar Konuşuyor projesi kapsamında 55. trafomuzu boyadık. Burada asıl amacımız enerji verimliliği ile ilgili farkındalık oluşturmak. Kent Konseyimizin işbirliğiyle çocuk meclisimizdeki çocuklarımız trafoyu boyadı. Enerji verimliliğini onlara da öğretmek adına güzel bir etkinlikte buluştuk" dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ise yaptığı konuşmada, "Bir farkındalık oluşturmak için çocuk ve engelli meclisimizle birlikte trafoyu boyadık. Elde ettiğimiz bu farklı ortamda çocuklarımız çok mutlu etti. Evlatlarımızın bu yaptığı şey şehre katkıdır ve ilerleyen yaşlarında bunu hatıralarında dile getirecekler. Katılan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - BURSA

Çocuklar, enerji verimliliğini trafolara yansıttı
Çocuklar, enerji verimliliğini trafolara yansıttı
Çocuklar, enerji verimliliğini trafolara yansıttı
Çocuklar, enerji verimliliğini trafolara yansıttı
Çocuklar, enerji verimliliğini trafolara yansıttı
Çocuklar, enerji verimliliğini trafolara yansıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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