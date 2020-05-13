Çocuklar en çok parklarda oynamayı özlemişler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çocuklar en çok parklarda oynamayı özlemişler

0-14 yaş arası çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ve maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinlerinin ardından Samsun'da çocuklar soluğu parklarda aldı.

Çocuklar en çok parklarda oynamayı özlemişler
13.05.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.05.2020 14:45

0-14 yaş arası çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ve maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinlerinin ardından Samsun'da çocuklar soluğu parklarda aldı. Çocuklar en çok parkta oynamayı özlediklerini söylediler.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır evlerden dışarı çıkmaları yasak olan çocuklar bugün 4 saat de olma çocuklar yaşamanın keyfini çıkarttılar. Özellikle havaların ısınmasıyla güneşin de etkisini artırdığı şu günlerde 4 saatlik izin resmen çocuklara nefes oldu. 20 yaş altına yönelik olarak uygulama çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar maske takarak 4 saatlik izinlerini kullanmaya başladı.

Samsun'da çocuklar parklara akın ettiler. Uzun zamandır çocuk sesinden yoksun olan çocuk parkları çocukları sesleri ile çınladı. Anneler Parkı'na aileleri ile birlikte gelen çocuklar, kaydıraktan kaydı, salıncakta sallandı ve koşup oynayıp uzun süre evde kalmanın acısını çıkarttı. Çocuklar evdeyken an çok çocuk parklarında oynamayı özlediklerini söyleyerek kendilerine izin veren yetkililere de teşekkür ettiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Haber
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz Haber
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bu yıl motorlu taşıtlar vergisi alınmasın diye kanun teklifi vereceğiz
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı %17,2 arttı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
2 aydır çocuklarını göremeyen Banu hemşire: Çok zor bir süreç, yaşamayan anlayamaz
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı! Orman arazisini işgal etmiş
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Kaynanasını ve kayınpederini öldüren adam, bedenlerini parçaladı ve 3 ay dondurucuda sakladı
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Erdoğan, AVM'lerin önünde oluşan kuyruktan rahatsız: Daha sıkı tedbirler almak zorunda kalırız
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Koronavirüste 12 Mayıs günü 53 vatandaşımız hayatını kaybederken 1704 yeni vaka tespit edildi
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi
Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic, Beşiktaş'ın radarına girdi
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İzmir'de emekli doktor, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Acun Ilıcalı, 'Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Daniel Güiza, 39 yaşında kulübüyle sözleşme yeniledi
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
ABD'de koronavirüs bulaşan çocuklar incelendi! 3'te 2'sinde aynı belirtiler ortaya çıktı
Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı
Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Jennifer Lopez Yılmaz Erdoğan
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Utku Yuvakuran Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Çocuk Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Çocuklar en çok parklarda oynamayı özlemişler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 16:02:41. #1.14#
title