Son dakika haberi | ÇOCUKLAR EĞLENDİ, BÜYÜKLER AŞI OLDU

Edinilen son dakika gelişmesine göre DÜZCE'de koronavirüs aşı kampanyasına destek amacıyla düzenlenen 'Mahallede şenlik var' etkinliğinde çocuklar eğlenirken, onların ikna ettiği aile bireyleri ise alanda aşı oldu.

DÜZCE'de koronavirüs aşı kampanyasına destek amacıyla düzenlenen 'Mahallede şenlik var' etkinliğinde çocuklar eğlenirken, onların ikna ettiği aile bireyleri ise alanda aşı oldu.

Kentte, koronavirüse karşı aşılama çalışmalarının hız kazanması için etkinlik düzenlendi. Düzce'de yaşayan sinema sanatçısı Nurullah Çelebi ekibi ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde aşı kampanyasına destek vermek amacıyla Arapçitfliği Mahallesi'nde 'Mahallede şenlik var' adı altında etkinlik düzenledi. Ücretsiz olan etkinliğe katılmak isteyen çocuklardan, aşı olmak istemeyen büyüklerini aşı olmaya ikna ederek alana getirmeleri istendi. Çocuklar palyaço, kukla ve danslarla eğlenirken, büyükleri ise İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantta aşı oldu.

Aşıya teşvik için etkinlik düzenlediklerini belirten Nurullah Çelebi, Mahallede Şenlik Var adı altında çocuklarımızı çağırdık. Bütün çocuklar eğlenmeye geldi ama aslında çocuklardan isteğimiz aşı olmak istemeyen ailelerini, büyüklerini aşı olmaya ikna etmeleriydi. Çocuklarla birlikte hareket ettik. Çocuklar da büyüklerini ikna ettiler. Sağlık İl Müdürlüğü bir aşı standı kurdu. Çocuklar eğlenirken, büyükleri de aşı oldu dedi.

İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz ise hedeflerinin aşılama oranında yüzde 75 rakamlarının üzerine çıkmak olduğunu ifade ederek, Vatandaşlarımızın desteği ile şu anda sarı renkte iller arasındayız. Aşılamada yüzde 65 oranının üzerine geçtik. Hedefimiz şu an için yüzde 75. Bu kapsamda 'Mahallemizde etkinlik var' adı altına bir organizasyon gerçekleştirdik. Eskiden 'Haydi çocuklar aşıya' diye bir sloganımız vardı. Koronavirüs döneminde de çeşitli etkinliklerle haydi büyükler aşıya diyoruz. Bu etkinlik kapsamında çocuklarımızın aşı bilincini geliştirmeye çalıştık. Eve gittiklerinde büyüklerine koronavirüsün aşıyla yenilebileceğini ve mavi renkli iller arasına girmek için aşının gerekli olduğunu anlatacaklarına inanıyoruz diye konuştu.

Etkinlik sonunda çocuklara simit ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı