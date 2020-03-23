Çocuklar EBA ile ilk derslerini işledi
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Eğitim Bilişim Ağı, Muş, TV, Yerel

Çocuklar EBA ile ilk derslerini işledi

Çocuklar EBA ile ilk derslerini işledi Yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden "uzaktan eğitim" ilk dersleri başladı.

23.03.2020 09:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:52
Çocuklar EBA ile ilk derslerini işledi

Çocuklar EBA ile ilk derslerini işledi

MUŞ - Yüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden "uzaktan eğitim" ilk dersleri başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar ile korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından öğrenciler ilk derslerini EBA televizyondan işledi. Muş'ta eğitim öğretim gören öğrenciler, aileleriyle birlikte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un saat 09.00'da EBA TV'de işlediği ilk ders ile televizyon karşısına geçti. Korona virüsü tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020'de okulların tatil edilmesi ile bugün televizyon başına geçen öğrenciler, derslerini TRT-EBA'dan takip etti. Evde okul ortamı oluşturan aileler, masa ve sandalye kurarak öğrencilerin rahat bir şekilde ders işlemelerine olanak sağladı.

Uzaktan eğitim ile evde EBA-TV'den ilk dersini izleyen öğrencilerden Mustafa Yıldırım, "Erkenden kalktım ilk dersi izliyorum. Derslerimden geri kalmadım. Şimdi ders yapıyorum. Televizyon karşısında uzaktan eğitim ile ders dinliyorum. Okullar tatil olduktan sonra ilk dersimi EBA-TV'den dinliyorum. Annem sabah erken bizi kaldırdı, üstümüzü giydirdi, salona masa kurdu, sandalye koydu. Bizde şimdi ders dinliyoruz" dedi.

Çocuklar EBA ile ilk derslerini işledi

Kaynak: İHA

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Çocuklar EBA ile ilk derslerini işledi

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