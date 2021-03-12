Çocuklar Duymasın Melis kimdir?

Çocuklar Duymasın yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ederken bazı karakterler de merak konusu oluyor. Bu karakterlerden biri de Melis oluyor. Çocuklar Duymasın Melis kimdir? Çocuklar Duymasın Melis kaç yaşında?

ÇOCUKLAR DUYMASIN MELİS KİMDİR?

Başrollerinde Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un oynadığı efsane dizi Çocuklar Duymasın dizisinde Melis karakteri genç bir kızdır. Melis karakterini dizinin altıncı sezonunda senaryoya dahil oldu. Kapı komşusun kızı olan Melis, Gurme Tansel karakterinin kızıdır aynı zamanda Ece isminde bir kız kardeşe de sahiptir. Haluk ile Meltem karakterinin tek erkek çocuğu olan Emre'nin kız arkadaşıdır.

MELİS ENİSE ÜTÜK KİMDİR?

Ancak tam adı Melis Enise Ütük'tür. Melis Enise Ütük 10 Mart 1985 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi.