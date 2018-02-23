Haluk'u Ayarlayamayan Tutku, Yeni İmajıyla Havuç'u Elde Etmeye Çalışıyor
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Haluk'u Ayarlayamayan Tutku, Yeni İmajıyla Havuç'u Elde Etmeye Çalışıyor

Çocuklar Duymasın'da Tutku karakterini canlandıran Gülin İyigün, dizi için siyah uzun saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı. Haluk'u elde edemeyen Tutku, şimdi de kafayı Havuç'a takıyor.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin Tutku'su saçlarını gerçekten kestirdi.

"HELAL OLSUN" DEDİRTEN DEĞİŞİKLİK

Tutku karakterini canlandıran Gülin İyigün'ün gerçekten saçlarını kestirmesi "Helal olsun." dedirtti. Fragmanda Tutku'nun Haluk'u elde etmek için her yolu denemesi ise izleyiciyi yine çıldırtacak gibi görünüyor.

HAVUÇ'U AYARLAYACAK

Ne yaptıysa da Haluk'u elde edemeyen Tutku, bu sefer de kafayı Havuç'a takıyor. Tutku Havuç'u ayarlayabilmek için imajını bile değiştiriyor.

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