Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman Özalp boşandı!
13.01.2021 15:46 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:51
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle hafızalarda yer edinen Hayal Kahraman Özalp, eşinden boşandı. İşte ayrıntılar...
2010 yılında hayatını Murat Kahraman Gökalp ile birleştiren ve televizyon dünyasından uzaklaşan Hayal Kahraman Özalp'dan kötü haber geldi.
ÇOCUKLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ
İki çocuk annesi olan oyuncu, evliliğini bitirme kararı aldı. Çiftin iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman Özalp'e verildi. Mahkeme nafakanın 10 bin olarak belirlenmesine karar verdi. (Sabah)
Kaynak: Snob Magazin