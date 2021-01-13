Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman Özalp boşandı!

2010 yılında hayatını Murat Kahraman Gökalp ile birleştiren ve televizyon dünyasından uzaklaşan Hayal Kahraman Özalp'dan kötü haber geldi.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

İki çocuk annesi olan oyuncu, evliliğini bitirme kararı aldı. Çiftin iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman Özalp'e verildi. Mahkeme nafakanın 10 bin olarak belirlenmesine karar verdi. (Sabah)

Kaynak: Snob Magazin