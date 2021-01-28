Çocuklar duymasın damla kim? Sultan Ulutaş kim?

Daha çok reklamlarda oynamasıyla ekranlarda görünen Sultan Ulutaş, Çocuklar Duymasın damla karakterini canlandırdı. Çocuklar duymasın seyircileri ise, Çocuklar duymasın damla kim? Sultan Ulutaş kim? merak ediyor.