Çocuklar duymasın damla kim? Sultan Ulutaş kim?
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Çocuklar duymasın damla kim? Sultan Ulutaş kim?

28.01.2021 17:00 | Son Güncelleme: 28.01.2021 17:04
Çocuklar duymasın damla kim? Sultan Ulutaş kim?

Daha çok reklamlarda oynamasıyla ekranlarda görünen Sultan Ulutaş, Çocuklar Duymasın damla karakterini canlandırdı. Çocuklar duymasın seyircileri ise, Çocuklar duymasın damla kim? Sultan Ulutaş kim? merak ediyor.

2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisinde 'Damla' karakterini canlandıran Sultan Ulutaş, ekranların sevilen oyuncularından biridir. Peki Çocuklar duymasın damla kim? Sultan Ulutaş kim? sizler için derledik.

ÇOCUKLAR DUYMASIN DAMLA KİM?

1 Ocak 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sultan Ulutaş Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezunudur. Hayallerinin peşinden gitmek isteyen Sultan Ulutaş, oynadığı reklamların ardından, Çocuklar Duymasın Damla karakterini canlandırmıştır. Sultan ulutaş, Çocuklar Duymasın Damla rolü, hayatının dönüm noktasıdır.

SULTAN ULUTAŞ KİM?

Çocuklar Duymasın Damla karakteri ile bilinen Sultan Ulutaş, oyunculuk eğitimini Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Çocuklar Duymasın Damla rolünün yanı sıra, 2015 yılında TRT 1 kanalında yayınlanan Son Çıkış dizisinde Zeynep karakterini, Cesur 2016 yılında Cesur yürek dizisine Arzu karakterini canlandırmıştır. Ayrıca, 2012 yılında Babam İçin, 2014 yılında Emanet dizisinde rol aldı.

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