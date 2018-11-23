Çocuklar Duymasın'da Bir İlke İmza Atılarak 'Uzlaştırma', Kamuoyuna Tanıtıldı
'Çocuklar Duymasın'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yargıda iş yükünü azaltmayı amaçlayan alternatif çözüm yolu 'uzlaştırma', Türk televizyonlarında ilk kez bir dizi sahnesiyle kamuoyuna tanıtıldı.
Adalet Bakanlığı temsilcileri, uzlaştırma ve arabuluculuğun etkinliğinin artırılması ve tanıtılması amacıyla geçtiğimiz günlerde yapımcılarla bir araya gelmişti. Bakanlık yetkilileri, yapımcılardan, yargıda alternatif çözüm yolları olan 'uzlaştırma' ve 'arabuluculuğun', diziler aracılığıyla ekranlarda anlatılmasını istemişti.
ÇOCUKLAR DUYMASIN'A 'UZLAŞTIRMA' TANITILDI
Bakanlığın bu çağrısına ilk yanıt, yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran Kanal D'nin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın'dan geldi. Dizinin dün akşam yayınlanan bölümünde 'çaycı Hüseyin', kavgada yaraladığı 'Fazlı' isimli kişi ile adliyelik oluyor. Fazlı, Hüseyin hakkında savcılığa şikayetçi oluyor. Araya, savcılık tarafından atanan uzlaştırmacı giriyor.
TARAFLAR UZLAŞINCA DOSYA RAFA KALKTI
Uzlaştırmacı iki tarafı aynı masada bir araya getiriyor. Fazlı, Hüseyin'in park ve bahçelere ait parklarda 10 gün boyunca günde 3 saat temizlik yapması ve 250 ağaç fidanı dikmesi halinde uzlaşabileceğini söylüyor. Mizahi bir dille anlatılan uzlaştırma, kısa süren pazarlık sonunda Hüseyin'in, Fazlı'nın isteklerini yerine getirmeyi kabul etmesiyle sağlanıyor. İkili el sıkışarak, uzlaşırken, dosya da savcılık tarafından rafa kaldırılıyor.
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bu sistemi gelişmiş toplumlar bunu denedi yaşadı bitirdi Bizim hanzolar bihaber dilerCevap Yaz Yayından Kaldır
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BU DİZİDEN TİKSİNİYORUMCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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LAZ AİLEYİ DİZİYE DAHİL ETTİLER İZLEMİYORUM ARTIKCevap Yaz 6 17 Yayından KaldırLAZOĞLU: LAFLARINA DİKKAT ET YANLIŞ ANLANMAK İSTEMİYORSAN.Yayından KaldırŞEYHŞAMİL: YAW ORJİNALİ GİBİ DAVRANAMIYORLAR YAPMACIK OLUNCA İYİ OLMUYOR DEMEK İSTEDİM YANLIŞ ANLAŞILDIM BENTüm 11 yorumu okumak için tıklayın5 Yayından Kaldır