Avrupa Yakası'nın Tahtına Aday Olan Jet Sosyete, Reytinglerde Fena Çakıldı
Reyting yarışının kıran kırana yaşandığı pazar gecesinde birinci Survivor, ikinci Savaşçı oldu. Gülse Birsel'in dizisi Avrupa Yakası'nı tahtından edeceği konuşulan Jet Sosyete reytingde umduğunu bulamadı.
Star TV ekranlarında yayınlanan Jet Sosyete ilk bölümüyle Çocuklar Duymasın'ı geçmişti. Ancak dizi 2. bölümde reytinglerde çakıldı. Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nda yakaladığı başarıyı bir türlü yakalayamıyor.
10. SIRAYA KADAR DÜŞTÜ
Kanal D ekranlarında yayınlanan Çocuklar Duymasın, reytinglerde 4. sırada yer alırken Jet Sosyete 10. sıraya kadar düştü. Reyting birincisi ise TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor oldu.
İşte reyting listesi:
YORUMLAR (110)
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bu reyting listelerini kim hazırlıyor acaba, kime sormuşlar da listelemişler, çevremden araştırdığım kadarı ile aileler jet sosyete ve çocuklar duymasını izlemişler, komik ve eğlenceli buluyorlar, her halde parayı bastıran reyting alıyor, neden mi diye soracaksanız oynanmış dizilerin tekrarı bile reyting listesine girmiş tam bir rezalet...birilerini kandırıyorlar...Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Aynı tipler aynı hareketler aynı mimikler. Konusu ve karakterleri değişik. Artık halk itibar etmiyor. Boşa masraf.Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
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Çok sacma helekı kördüğüm böyle giderse suriye dizileri yayınlanırCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Allah için kördüğüm ne kanal 7 tırtkamaya basladıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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birinci bölümü izledim güldürmedi ikinci bölümede bakmadım. taze kanlar ve senaryo değişmesse gidici.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır