Çocuklar düşüncelerini yazdıkları kağıttan uçakları uçurdu

30.11.2019 09:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:18

Bursa'da faaliyet gösteren bir özel okulun öğrencileri, "Dünya Çocuk Hakları Günü" ve "Dünya Felsefe Günü" dolayısıyla hazırladıkları metinleri önce okudu, daha sonra yazılan kağıtları uçak yaparak uçurdu.

Özel bir eğitim kurumunda (BEK) okuyan öğrenciler, bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte önce taleplerinin kağıda yazarak okudu daha sonra kağıtları uçak yaparak alışveriş merkezinde uçurdu.

Okulun kurucularından Mehmet Güneş yaptığı açıklamada, öğrencilerin düşünce ve projelerine destek verdiklerini söyledi.

Çocuklara önemli ölçüde değer verdiklerini belirten Güneş, "Bizler öğrencilerin talep ve uyarılarını kulağımıza hep küpe edeceğiz. Bundan sonraki tüm pratiklerimizde onları daha fazla önemseyeceğiz. Doğaya, insana, kendimize zararlar veriyoruz maalesef." dedi.

Güneş, çocukların çevredeki bazı yanlışları dile getirmek ve taleplerini yazılı olarak bildirmek için etkinliği düzenlediklerini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün iş ve faaliyetlerimizde çocuğun entelektüel özgürlüğüne odaklanıyoruz. Çünkü entelektüel anlamda özgürleşmemiş zihnin, yaratıcı ve üretken olması beklenemez. Çocuklar sadece bu etkinlikte değil, okul içerisindeki bazı yanlış uygulamaları da ifşa ettiler. Okul yönetimine karşı yanlışlıkları dillendirdiler. Çocuklar bazı şeylere 'Hayır' demek istiyor, bazı şeylere itirazda bulunmak istediklerini bizlere ilettiler. Biz de ortak bir çalışmayla çocuklarımızın söylediklerini formatif hale getirerek manifesto haline getirdik. Çocuklar çevremizdeki bazı yanlışları dile getirmek ve talepleri yazılı olarak bildirmek için bu etkinlik düzenlendi. Çocukların bu yazılı manifestosu farklı kişiler ulaşsın diye uçak haline getirip alışveriş merkezinin üst katından uçuruldu."

Kaynak: AA