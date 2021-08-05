ÇOCUKLAR DOĞA OKULUNDA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve 10 farklı merkezde gerçekleştirilen Yaz Okulunda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve 10 farklı merkezde gerçekleştirilen Yaz Okulunda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. ESMEK bu kez de doğaya ilgi duyan çocuklar için "Doğa Okulu" açtı.

İlk iki grubu 2 Ağustos'ta başlayan Doğa Okulunda; Memeli Yaban Hayvanları, Eskişehir'in Kuşları, Kuş Gözlem Turu, Anadolu Yer Sincabı Gözlem Turu, Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı, Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Yaban Hayvanlarımız isimli atölyeler uzman eğitimciler tarafından veriliyor. 7-14 yaş arasındaki tüm çocukların kayıtlarını ücretsiz olarak yaptırabildiği Doğa Okulu sonunda katılım sağlayanlara katılım belgesi verilecek.

Doğa Okulundaki uygulamalı arazi eğitimleri Günyüzü, Sivrihisar ve Beylikova ilçelerinde yapılıyor. Öğrencilerin ulaşım, kumanya ve gerekli tüm ekipmanı ise Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Doğa Okuluna başlayan ve Anadolu Yer Sincabı Gözlem Turuna katılan çocuklar ilk kez böyle bir deneyim yaşadıklarını, çok heyecanlandıklarını ve yaban hayvanlarını doğal ortamlarında görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirttiler. Katılımcı çocuklar kendilerine bu imkanı veren Büyükşehir Belediyesine ve öğretmenlerine çok teşekkür ettiler.

4 hafta sürecek olan Doğa Okulunda yeni gruplarında oluşturulacağını belirten yetkililer, kayıtlarla ilgi 0222 220 7688 ve 220 7699 numaralı telefondan bilgi alınabileceğini kaydettiler.

Kaynak: Habermetre