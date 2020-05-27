Çocuklar dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı
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Çocuklar dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı

Çocukların parkta eğlenmesi Çocuğunu dışarı çıkaran bir baba ile röportaj Oyun gruplarında oynayan çocuklar Kaydıraktan kayan çocuklar Salıncakta sallanan çocuklar Çocuklardan Tuana Uygur ile röportaj Çocuğunu dışarı çıkaran Dilber Kan ile röportaj MUŞ - Yeni tip koronavirüs salgını...

27.05.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:39

Çocukların parkta eğlenmesi

Çocuğunu dışarı çıkaran bir baba ile röportaj

Oyun gruplarında oynayan çocuklar

Kaydıraktan kayan çocuklar

Salıncakta sallanan çocuklar

Çocuklardan Tuana Uygur ile röportaj

Çocuğunu dışarı çıkaran Dilber Kan ile röportaj

MUŞ - Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik kapsamında sokağa çıktı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi.

Muş'ta sokağa çıkan çocuklar evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince zaman geçirdi.

Çocuğunu eğlenmesi için parka getirdiğini belirten Dilber Kan, ellerinden geldiğince sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalıştıklarını söyledi.

Çocuklar dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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