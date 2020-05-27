Çocuklar dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı
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Çocuklar dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı

Çocuklar dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlikle dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

27.05.2020 14:37 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:42

Çocuklar dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı

MUŞ - Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlikle dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

Uzun bir süredir evden çıkamayan çocuklar, bugün aileleriyle birlikte dışarı çıkma fırsatı buldu. Aileleriyle dışarı çıkan minikler, uzun süredir görmedikleri arkadaşlarıyla buluşarak hasret giderdi. Parklara ve site içerisine çocuklarını çıkaran aileler, onların oyun gruplarındaki mutluluklarına ortak oldu. Çocuklar oyun oynadıkları sırada, aileleri de banklarda oturarak onları seyretti.

İznini parkta kardeşleri ile eğlenerek geçiren çocuklardan Tuana Uygur, bugün korona virüs tedbirleri kapsamında izin yaptıklarını belirterek, "Babam bizi parka getirdi. Kardeşlerimle birlikte eğleniyoruz. Biraz sonra eve gideceğiz" dedi.

Çocuğunu en son geçen hafta çarşamba günü dışarı çıkardığını ifade eden anne Dilber Kan ise "Bayramda da uygulanan yasakla birlikte çocukları hiç dışarı çıkaramadık. Hava alması ve arkadaşlarıyla oynasın diye çocuklarımızı çıkardık. Hava da güzel. Elimizden geldiği kadarıyla sosyal mesafe kurallarına da dikkat etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 0-14 yaş arası çocukların serbestlik izni 15.00'te son bulacak.

Çocuklar dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı

Kaynak: İHA

Manşet

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