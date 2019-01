Çocuklar Dijital Dünyaya 'Dijital Zeka Dq' ile Hazırlanacak

Turkcell, çocuklar içim dijital dünyaya hazırlamak üzere, onlara dijital vatandaşlık yetenekleri kazandıracak büyük bir eğitim seferberliği başlattı. 8-12 yaş arası öğrencilere yönelik hazırlanan programla; çocuklar oyunlaştırılmış eğitim platformunda, dijital dünyadaki tehlikelerin farkına varacak, fırsatları ise daha iyi değerlendirebilecek ve kendilerini korumayı öğrenecek.

Dijital operatör Turkcell, internet çağının gereklilikleri ışığında daha bilinçli ve sorumlu çocuklar yetiştirilmesi amacıyla, dijital vatandaşlık eğitiminin verileceği önemli bir eğitim hamlesi başlattı. Bu konuda küresel boyutta ses getiren ve birçok çalışmaya imza atan DQ Enstitüsü ile işbirliği yapan Turkcell bir dünya standardı olarak kabul edilen Dijital Zeka DQ'yu Türkiye'ye kazandırdı. Çocukların oyun oynayarak dijital kimlik kazanmasına imkan veren bu zengin içeriğe, hem mobil uygulaması aracılığıyla hem de web sitesi üzerinden ulaşacak. Projenin kamuoyuna duyurulması için düzenlenen basın toplantısına, "dijital zeka" kavramının oluşturucusu ve DQ Enstitüsü Kurucusu Güney Koreli bilim insanı Dr. Yuhyun Park ile Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu katıldı.

"Bu eğitim programı ile alakalı bütün videolar ve içerikler internet kotasından yemeden sunulacak"

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dijital dünya ve dijital ekonominin bu günün gerçekleri olduğunun altını çizerek, "Aslında sekiz, on yaşında ki çocuklar bambaşka bir dünyaya doğdular. Cep telefonlarının akıllandığı, ekranların büyüdüğü, tabletlerin hayatımıza girdiği dünyadayız. Bu dünyanın son on senedeki gelişmelerine bakarsak, biz yetişkinleri bile zaman zaman şaşırtan anlamamızı zorlayan bir takım olaylar yaşanmıyor değil. Biz istedik ki çocuklarımız dijital dünyaya hazır olsunlar, eleştirel düşünce kabiliyetlerini kazansınlar, internette var diye her şeye inanmasınlar ve her bilgiyi de herkesle paylaşmasınlar. Bu bir eğitim programı, Bu eğitim programında hem çocuklarımızın yetkinliklerini ölçeceğiz hem de geliştirmeye çalışacağız. Onları dijital vatandaş haline getirmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız lazım. Bu eğitim programı ile alakalı bütün videolar ve içerikler internet kotasından yemeden sunulacak. Ebeveynlerden ricam, muhakkak çocuklarının eline bir akıllı cihaz, bir tablet vermeden önce onların bu eğitim programına tamamlamasını sağlamaları gerçekten son derece faydalı. Dijital dünyanın zararlarından çocuklarımızı korumamız lazım ve hepimizin eleştirel düşünceyi de sahiplenmesi lazım" dedi.

"Çocuklarımız bu oyunları oynarken hem eğlenecekler hem de bilgi seviyelerini yükseltecekler"

Terzioğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Proje öncelikle bilimsel bir çalışmanın sonucu, dünyanın birçok yerinde daha önce denenmiş ve çocukların hakikaten internetteki risklerden korunması konusunda önemli sonuçlar elde edilmiş bir proje. Bu projeyi DQ Institute ile beraber yaptık. Projenin içerisinde öncelikle çocukların dijital hazırlık seviyesini ölçecek bir araştırma var. Daha sonrada 8 ana konuda onları dijital dünyaya hazırlayan eğitim programları söz konusu. Bu tamamen oyunlaştırılmış bir eğitim programı. Bir taraftan iyi karakterler var, bir taraftan da bu iyi karakterlerin dünyayı kurtarmak ve savunmak için savaştığı karakterler var. Dolayısıyla çocuklarımız bu oyunları oynarken hem eğlenecekler hem de bilgi seviyelerini yükseltecekler."

Burada ki önemli çalışmalardan bir tanesinin DQ Institute'in bu programını Türkiye'ye getirmek olduğunu belirten Terzioğlu, "Bu amaçla Boğaziçi Üniversitesi ile beraber içeriğin Türkçeleştirilmesi ve Türk örf ve adetlerinin uygun hale getirilmesi için bir çalışma yaptık. Aslında bu çalışmalarımız tam bir senedir sürüyor. Ben rakam telaffuz etmek istemiyorum ama bizim için en önemli varlığımız çocuklar için ne harcasak yeridir diye düşünüyorum. Bu programları ücretsiz bir şekilde halkımıza sunacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

