ÇOCUKLAR DA SÖNDÜRME ÇALIŞMASINA KATILDI

İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç Semti Atatürk Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 8 arazöz ile müdahale edildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesi Sarnıç Semti Atatürk Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 1 helikopter, 8 arazöz ile müdahale edildi. Orman içi, mezarlık yakını alandaki yangını söndürme çalışmalarına aralarında çocukların da bulunduğu onlarca vatandaş da destek verdi. Bazı vatandaşlar ağaç dallarıyla müdahale ederken, bazı vatandaşların yangın söndürme hortumunu taşıdığı görüldü. Bir inşaat firmasına ait mikser su takviyesi yaparak çalışmalara destek verdi. Dumandan etkilenen 1 orman işçisi olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ayakta tedavi edildi. Ayrıca vatandaşlar yangına müdahale eden ekiplere ayran ve su dağıttı. Alevler 1 saat içinde kontrol altına alınıp, söndürüldü. 1 hektar alan küle dönerken, sabotaj ihtimali üzerinde durulan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YANGIN HAVUZLARI ORMANI KURTARDI

Söndürme helikopteri ormanlık alanın bulunduğu bölgedeki 5 kilometrelik alan içerisindeki 5 noktada bulunan yangın havuzlarından su alarak alevlere 10 sorti yaptı. Böylelikle zamanında müdahale ile hava kararmadan, kısa sürede yangına müdahale edilerek, alevler daha fazla büyümeden önüne geçilip, mezarlığa sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı