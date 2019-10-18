Çocuklar 'Cumhuriyeti' anlatacak

18.10.2019 14:20

Aydın Büyükşehir Belediyesi çocuklar arasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı yarışma düzenliyor.



Aydın Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümünde "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" temalı şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenliyor. Üç farklı kategoride yapılacak olan yarışmada başarılı olanlara çeşitli armağanlar verilecek.



Resim yarışması 1.-4. sınıflar arasında düzenlenecek. 5.-8. sınıflar arasında düzenlenecek resim yarışmasının yanı sıra 9.-12. sınıflar arasında da kompozisyon yarışması düzenlenecek. Yarışmaya katılmak isteyen katılımcıların eserlerini 24 Ekim Perşembe gününe kadar posta yoluyla veya şahsen iletmeleri gerekiyor. Jüri değerlendirmesinin 25 Ekim Cuma günü yapılacağı yarışmada sonuçlar da 28 Ekim Pazartesi gününe kadar açıklanacak.



Yarışmada başarılı olanlara çeşitli armağanlar verilecek. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye www.aydin.bel.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.



Her yaştan çocuğu yarışmaya katılmaya davet eden ve kendi bakış açılarından Cumhuriyeti anlatmalarını isteyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Çocuklarımızın gözünden, kaleminden Cumhuriyetimizi görmek için açtığımız yarışmaya tüm çocuklarımızın katılmalarını bekliyoruz. Bu en büyük milli bayramımızın yansımalarını onların bakış açısıyla görmek için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA