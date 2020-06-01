Çocuklar, çevrimiçi atölyelerle hem çağdaş sanatı keşfediyor hem de kendi eserlerini üretiyor!
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Çocuklar, çevrimiçi atölyelerle hem çağdaş sanatı keşfediyor hem de kendi eserlerini üretiyor!

Çocuklar, Arter'in düzenlediği çevrimiçi atölyelerle hem çağdaş sanatı keşfediyor hem de kendi eserlerini üretiyor!

Çocuklar, çevrimiçi atölyelerle hem çağdaş sanatı keşfediyor hem de kendi eserlerini üretiyor!
01.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:50

6 ve 27 Haziran'da "Kendi Marakasımızı Yapıyoruz!", 13 Haziran'da "Kuş Dürbünü", 20 Haziran'da ise "Fluxus Resim" başlığıyla düzenlenecek atölyeler farklı yaş gruplarından katılımcılara açık.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında geçici olarak ziyarete kapalı olan ve dijital içerikler aracılığıyla kullanıcılarıyla buluşmayı sürdüren Arter, Öğrenme Programı kapsamındaki Çocuk Atölyeleri'ni de çevrimiçi ortamda gerçekleştiriyor.

4–6 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen çevrimiçi "Kendi Marakasımızı Yapıyoruz!" atölyesi, 6 ve 27 Haziran 2020 Cumartesi günleri gerçekleşecek. Arter'de sergilenen işitsel ve sesle ilişkili yapıtlardan ilham alan "Kendi Marakasımızı Yapıyoruz!" atölyesinde duydukları sesleri hayal güçleriyle yorumlayan çocuklar, pirinç, mercimek, boncuk gibi gündelik malzemeleri kullanarak yetişkinlerin desteğiyle tasarladıkları renkli marakaslar ile ritimler oluşturacaklar. Çocuklar atölye çalışmasında plastik şişe ya da kapaklı bir plastik kap, yapıştırıcı, bant, makas, boya kalemleri, bir miktar pirinç, fasulye, mercimek ya da boncuk, süslemek için renkli kâğıt parçaları veya dergi sayfaları kullanacak.

Arter Koleksiyonu'ndan seçilmiş yapıtlardan yola çıkan "Kuş Dürbünü" atölyesi, 13 Haziran 2020 Cumartesi günü 6–9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak düzenlenecek. Kuşların renklerinin ve bu renklerin uyandırdığı duyguların, farklı sanatsal yaklaşımlar aracılığıyla keşfedileceği çalışmada, çocuklar hayal güçleriyle sanatın yaratıcı olanaklarını birleştirerek gökyüzünü gözlemlemek için rengârenk bir kuş dürbünü tasarlayacaklar. "Kuş Dürbünü" atölyesinde çocuklar iki adet karton rulo, makas, yapıştırıcı ve boya kalemleriyle birlikte süsleme için renkli kâğıt parçaları gibi çeşitli malzemeler kullanacak.

Çocukları, Arter'de sergilenen yapıtlar aracılığıyla Fluxus akımını keşfetmeye çağıran çevrimiçi "Fluxus Resim" atölyesi ise 20 Haziran 2020 Cumartesi günü gerçekleşecek. 7–11 yaş aralığına yönelik atölyede çocuklar sanatın gündelik yaşamla ilişkisi üzerine sohbet edecek ve tesadüfi olaylardan yola çıkarak kendi sanat eserlerini oluşturacaklar. "Fluxus Resim" atölyesinde çocuklar resim kâğıdı, yapıştırıcı, makas, boyalar, gazete ya da dergi sayfalarını kullanacaklar.

Başlama saati 11:00 olan çevrimiçi atölyelere katılım ücretsiz ve kontenjanla sınırlı olduğundan, atölyelere katılmak için ogrenme@arter.org.tr adresine yazarak kayıt yaptırmak gerekiyor.

Kaynak: Bültenler

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