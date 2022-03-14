Çocuklar çevre konularını sordu Başkan Ataç yanıtladı

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, çocukların merak ettiği konulardaki sorularını yanıtlarken, "Çocuklarımızın çevre konusunda böylesine duyarlı olduğunu görmek beni umutlandırıyor" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, Çevre Çocuk Meclisi Başkanı Bilge Hayat Dal, Başkan Yardımcıları Neslihan Günal ve Ayşe Nehir Özkan, Eko-Okullar okul koordinatörü öğretmenler ve idarecileri ağırladı. Buluşmada konukları, Eko-Okullar tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktardı. Ayrıca Çevre Çocuk Meclisi Başkanı Bilge Hayat Dal, Başkan Yardımcıları Neslihan Günal ve Ayşe Nehir Özkan, Başkan Ataç'a Tepebaşı Belediyesi tarafından sürdürülen çevre, sokak hayvanları ve kırsal kalkınma alanındaki çalışmalar hakkında sorular sordu. Başkan Ataç da çocuklara gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aktardı.

Ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem, "Bugün Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi Başkanımız ve yardımcılarımız, okul koordinatörü öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz ile birlikte Ahmet Ataç Başkanımızı ziyaret ettik. Çocuklarımız, Tepebaşı Belediyesi'nin çevre konusundaki ulusal ve uluslararası projeleri hakkında sorular yöneltti ve Ahmet Başkanımız da çok doyurucu cevaplar verdi. Ayrıca sokak hayvanları hakkında konuştuk, Başkanımız uzun yıllardır sürdürülen çalışmaları anlattı. Kırsal kalkınma hakkında da Ahmet Başkanımız yapılan çalışmaları aktardı. Bu güzel buluşma ve verdiği bilgiler için Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Eko-Okullar Çevre Çocuk Meclisi Başkanı Bilge Hayat Dal ve yardımcıları Neslihan Günal ile Ayşe Nehir Özkan da Başkan Ataç'a verdiği bilgiler için teşekkür ederken, "Ahmet Ataç Başkanımız bugün Tepebaşı Belediyesi'nde yapıldığını öğrendiğimiz çok değerli bilgiler verdi. Sorularımıza çok güzel cevaplar aldık, mutlu olduk. Hayatımız boyunca unutmayacağımız bir anı yaşadık" dediler.

"Beni umutlandırıyor"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da öğrenci ve eğitimci konuklarına teşekkür ederken, "Dünyamız için tehdit haline gelen çevre sorunları, ne yazık ki her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz temiz enerji yatırımları ile doğaya verdiğimiz önem ile birlikte çevreyi korumayı sürdürüyoruz. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar dünyadan büyük takdir topluyor. Siz öğrencilerimizin de çevre konusunda böylesine duyarlı olduğunu görmek beni umutlandırıyor. Bu duyarlılıkta, öğretmenleriniz ve ailelerinizin de büyük emeği olduğunu biliyorum. Tüm çabamız, sizlere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için" diye konuştu. - ESKİŞEHİR