Çocuklar Büyükşehir'in 'Bilim Kampı' ile hem öğreniyor hem de eğleniyor
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Çocuklar Büyükşehir'in 'Bilim Kampı' ile hem öğreniyor hem de eğleniyor

Çocuklar Büyükşehir'in 'Bilim Kampı' ile hem öğreniyor hem de eğleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi'ndeki Bilim Kampları'nda çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Merkezi'ndeki Bilim Kampları'nda çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bilim Merkezi'nde birçok arkadaşlık edinen çocuklar, burada çok eğlendiklerini ve yaz sezonunu çok keyifli geçirdiklerini anlattılar.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük sosyal yaşam merkezi olan Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi'nde çocuklar için Bilim Kampları birbirinden ilgi çekici ve güzel konu başlıkları ile dikkat çekiyor. 6 Temmuz'da başlayan etkinlikler tüm hızıyla devam ederken, Bilim Merkezi'nde gençler ve çocuklar bilimsel bilgileri eğlenerek vakit geçiriyorlar.

Tanışma ve drama ile başlayan etkinlikler içerisinde, robokod, redoks tepkimeleri, organik krem yapıyoruz, canlılar dünyasına yolculuk, ahşap atölyesi, tasarımına renk kat, güneş gözlemi, sihirli lamba, atık malzeme atölyesi, yüzük oyunu, kağıt devreler ve oryantiring gibi birbirinden ilginç ve eğlenceli konu başlıkları yer alıyor.

Bilim Merkezi'nde çok sayıda arkadaşlık edinen çocuklar, burada çok eğlendiklerini, birçok şey öğrendiklerini ve yaz sezonunu çok keyifli geçirdiklerini dile getirdiler.

Çocuklar, Bilim Merkezi'ni çok sevdiklerini ifade ederek, elektrik devresinden, ahşap tasarımlarına kadar onlarca çalışma yaptıklarını söylediler.

5 ayrı dönemde gerçekleşen Bilim Kampı programına 8-16 yaş arası çocuklar katılıyor. Katılım ücretinin 60 TL olduğu bilim kamplarına ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşların, 0 352 222 45 67-0 352 222 89 01 nolu telefon numaralarını araması, kayseribilimmerkezi.com adresini ziyaret etmesi veya sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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